Юрист рассказал о популярных сценариях мошенничества по телефону

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана граждан, один из самых распространенных – использование голоса робота, который якобы переключает разговор на сотрудника банка, рассказал заслуженный юрист России Иван Сольвьев.

По его словам, это часто сбивает доверчивых россиян с толку, поскольку многие считают, что автоматические системы оповещения есть только у крупных банков

"Сегодня мошенники научились искусно подделывать все, что связана с автоматизированными телефонными сервисами, поэтому доверять звонку робота нельзя", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Еще одна популярная схема обмана – злоумышленники представляются специалистами по безопасности банка или сотрудниками правоохранительных органов, добавил Соловьев. Также злоумышленники часто информируют потенциальную жертву о том, что она якобы что-то выиграла, но для получения приза нужна купить облигации путем перевода определенной суммы на несколько счетов.

Эксперт призвал не забывать, что у мошенников может быть информация о некоторых персональных данных, поэтому они могут представиться сотрудниками любого банка, с которым человек имел контакт. По словам Соловьева, это добавляет действиям злоумышленников уверенности и упрощает обман.

Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что мошенники научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка. Он отметил, что злоумышленники могут использовать голос любого держателя смартфона посредством технологии deep fake.

Кроме того, как отметил эксперт, технологически подменить номер несложно. Так, замене подлежит особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller ID. Злоумышленники могут воспользоваться этой схемой, так как провайдеры IP-телефонии готовы за небольшую плату предоставить возможность его редактирования.