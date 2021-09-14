Мошенники стали использовать телефонные номера россиян – СМИ

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Телефонные мошенники через подмену начали использовать номера мобильных телефонов россиян. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Уточняется, что уже было зафиксировано несколько случаев, когда граждане получали звонки якобы от сотрудников полиции или банков, которые сообщали о незаконных списаниях денег.
"При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмену участвует в преступной схеме", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в таком случае нужно обратиться к сотовому оператору и сообщить, что номер телефона используют злоумышленники.
Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что мошенники научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка. Он отметил, что злоумышленники могут использовать голос любого держателя смартфона посредством технологии deep fake.
Кроме того, как отметил эксперт, технологически подменить номер несложно. Так, замене подлежит особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller ID. Злоумышленники могут воспользоваться этой схемой, так как провайдеры IP-телефонии готовы за небольшую плату предоставить возможность его редактирования.
"Специальный репортаж": "Мобильный развод"
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