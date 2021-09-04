В МВД предупредили о схемах похищения денег мошенниками от лица полицейских

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Фото: depositphotos/Amaviael
Телефонные мошенники в 2021 году стали применять несколько схем хищения средств, представляясь сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.
Схемы, как правило, включают в себя несколько этапов.
"В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему", – рассказали в ведомстве.
Затем в схеме появляется подставной участковый, который убеждает жертву перевести деньги вымогателю. Такое предложение мотивируется попыткой разоблачить злоумышленника.
Еще одна схема подразумевает звонок от имени лжеполицейского, который втирается в доверие к жертвам (как правило, пенсионерам), а затем убеждает помочь в спецоперации по задержанию мошенников. Пострадавшие, думая, что помогают полиции, передают деньги вымогателям, в том числе через интернет.
Как заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов, в среднем в РФ за год совершают около 500 тысяч преступлений с использованием информационных технологий в год. Их число, как отметил специалист, выросло в связи с пандемией коронавируса.
"Московский патруль": полицейские задержали мошенников, обманывавших пенсионеров
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