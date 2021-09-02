Эксперт назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян

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Для оформления кредитов на россиян мошенникам достаточно копии паспорта, которую они могут получить, украв ее из облачного хранилища. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков.
"Если преступники получили доступ к личным документам жертвы, то одним микрозаймом они не ограничиваются, а обращаются сразу в несколько (организаций. – Прим. ред.), набирая кредитов на внушительную сумму", – предупредил эксперт.
Новиков отметил, что для получения займа обычно бывает достаточно лишь снимка с паспортом в руках, который злоумышленники могут украсть, взломав почту, облачное хранилище или смартфон, а также просто смонтировав его с использованием фотографий из соцсетей. В некоторых случаях хватает и данных паспорта, которые затем используют для изготовления поддельного документа.
Чтобы завладеть той или иной информацией, преступники могут прибегнуть к анкетированию: например, якобы для устройства на работу, участия в конкурсе или получения различных финансовых бонусов. Другой способ – фишинг: мошенник создает копию какого-либо сайта и заполучает с его помощью личные данные пользователей, которые по ошибке оставляют их на ресурсе.
Новиков также уточнил, что для обращения за кредитом может потребоваться не только паспорт, но и другие документы, в частности ИНН и СНИЛС, или данные банковской карты.
Ранее в "Лаборатории Касперского" выяснили, что во втором квартале 2021 года в России в три раза увеличилось количество скам-писем по сравнению с первым кварталом текущего года. В них пользователям обещают легкий заработок.
Переходя по ссылке из такого письма, человек попадает на сайт, где на определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию. Потом эта комиссия уходит злоумышленникам, и никакого реального предложения человек не получает.
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