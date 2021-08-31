Стало известно о новом способе взлома украденных банковских карт

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Исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассказали о новом способе взлома украденных банковских карт Mastercard и Maestro без ПИН-кода. Об этом сообщает News.ru.

Для нового сценария требовались два смартфона на операционной системе Android, а также специальное приложение. Одно из мобильных устройств выступало как PoS-терминал, другое – как украденная карта.

Приложение в свою очередь запускало транзакцию с украденной карты и получало все данные о платежном средстве. Затем ПО передавало их в магазин в измененном виде, удаляя строку об удачной проверке ПИН-кода.

Известно, что Mastercard устранил проблему, когда о ней стало известно. О похожей уязвимости сообщалось и в связи с картами Visa, однако платежная система не сообщала о закрытии бреши в системе безопасности карт.

В августе стало известно, что мошенники в России научились списывать деньги своих жертв через банковские приложения благодаря выпуску дубликатов сим-карт. Для этого злоумышленникам достаточно только знать номер телефона.