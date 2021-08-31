Стало известно о новом способе взлома украденных банковских карт

10:49
Фото: depositphotos/samsonovs
Исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассказали о новом способе взлома украденных банковских карт Mastercard и Maestro без ПИН-кода. Об этом сообщает News.ru.
Для нового сценария требовались два смартфона на операционной системе Android, а также специальное приложение. Одно из мобильных устройств выступало как PoS-терминал, другое – как украденная карта.
Приложение в свою очередь запускало транзакцию с украденной карты и получало все данные о платежном средстве. Затем ПО передавало их в магазин в измененном виде, удаляя строку об удачной проверке ПИН-кода.
Известно, что Mastercard устранил проблему, когда о ней стало известно. О похожей уязвимости сообщалось и в связи с картами Visa, однако платежная система не сообщала о закрытии бреши в системе безопасности карт.
В августе стало известно, что мошенники в России научились списывать деньги своих жертв через банковские приложения благодаря выпуску дубликатов сим-карт. Для этого злоумышленникам достаточно только знать номер телефона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: