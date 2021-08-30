Мошенники придумали новую схему с обещанием "подарков" на 180-летие Сбербанка

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Фото: depositphotos/REDPIXEL
Новая схема мошенничества появилась на фоне будущего празднования 180-летия Сбербанка. Об этом предупредили россиян в пресс-службе "Сбера".
Как передает ТАСС, злоумышленники распространяют в социальных сетях информацию о "подарках" от банка.
"Банк якобы дарит клиентам деньги, подарки и даже скидки на оплату коммунальных услуг", – пояснили в "Сбере".
В пресс-службе предупредили, что мошенники используют поддельные профили в соцсетях, похищая при этом фото и личную информацию настоящих пользователей. Затем с фейковых профилей злоумышленники пишут друзьям человека, страница которого была скопирована, рассказывают о "подарках" и просят сказать им данные его карты.
В случае, если мошенники получат необходимую информацию, гражданин может потерять свои деньги, предупреждают в "Сбере".
Для безопасности специалисты советуют проверять информацию об акциях для клиентов Сбербанка в официальных источниках.
"В соцсетях не помешает установить настройки приватности: разрешить отправлять личные сообщения только пользователям из списка друзей. Будьте осторожны с сообщениями о розыгрышах и скидках от знакомых, проверьте историю переписки с аккаунтом, чтобы понять, не общаетесь ли вы с мошенником, использующим поддельный профиль", – посоветовал вице-президент – директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
Он также порекомендовал не вводить CVV-код своей карты и SMS-пароли на сайтах, в надежности которых человек сомневается.
Ранее сообщалось, что мошенники в России начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение.
Злоумышленникам достаточно выяснить номер телефона собеседника, чтобы подготовить поддельную доверенность на перевыпуск сим-карты. Чаще всего с этой целью выбирают удаленные офисы оператора в других регионах.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
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