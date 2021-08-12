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Эксперт рассказал о методах борьбы с телефонными мошенниками. Простые правила "цифровой гигиены" агентству "Прайм" назвал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.

По словам специалиста, адекватного метода борьбы с утечками персональных данных не существует. Удалить личную информацию из интернета, как правило, невозможно.

Зачастую базы данных мошенникам продают сотрудники банков и госучреждений. Утечка также может произойти при атаке хакеров. От попадания в такие базы данных не застрахован никто, однако определенные правила "цифровой гигиены" могут значительно снизить риск, считает Герасимов.

"Если в письме СМС или в ходе телефонного звонка вас побуждают к каким-то срочным действиям, если текст или разговор сразу вызывает яркие эмоции, к примеру, интерес или страх, вам навязывают или присылают то, к чему вы не имеете отношения, предлагают выплату или выигрыш или просят сообщить какую-то личную или секретную информацию, то высока вероятность того, что вы столкнулись с мошенничеством", – отмечает эксперт.

С осторожностью стоит относиться к электронным письмам и сообщениям от неизвестного отправителя. Еще одной популярной схемой у мошенников является создание адресов, похожих на известные, но незначительно от них отличающихся. Мошенники подражают банкам, налоговым, популярным торговым сетям и компаниям. Вычислить письмо мошенника просто: часто в таком сообщении допущены ошибки и опечатки.

Некоторые базы клиентов банков, "слитые мошенниками", содержат дополнительную информацию. Например, о последней транзакции по карте. Герасимов напоминает, что сотрудникам банков не требуются ваши пароли, коды из СМС и другая информация, позволяющая получить доступ к деньгам.

"Не сообщайте никогда никакие данные, не переходите по ссылкам, будьте внимательнее", – подчеркнул Герасимов.

Ранее эксперты "Лаборатории Касперского" заявили, что в России выросло число мошеннических сообщений, в которых обещают легкий заработок. Во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 миллиона скам-писем, что почти в 3 раза больше, чем в первом квартале 2021 года.