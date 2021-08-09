Эксперт рассказал о способах борьбы с обманом в кассовых чеках

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Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев рассказал, какие подвохи могут таить в себе кассовые чеки.
Чаще всего, по словам эксперта, россияне сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Кроме этого, может обнаружиться, что продавец дважды пробил один и тот же товар, либо включил в чек покупку, которую вы не брали.
"Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
При обнаружении такого "неприятного сюрприза" специалист советует сразу же обратиться к кассиру. Он должен либо пробить товар по ценнику, либо вернуть деньги. Если сделать этого не удалось из-за отказа продавца или администратора магазина, то нужно написать претензию в адрес администрации торговой точки. В случае если не сработает и этот способ, пояснил Тарачев, необходимо с жалобой обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее специалист по антикризисному управлению школы бизнеса "Синергия" Андрей Коновалов рассказал, как мошенники используют информацию с чеков. По его словам, если покупка была оплачена картой, то в магазинном чеке сохраняются последние четыре цифры ее номера. Эта информация позволяет злоумышленникам узнать ваш номер телефона и позвонить под видом сотрудников банка.
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