Эксперт рассказала, для чего некоторые люди покупают чужие чеки из магазинов

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Покупка чужих чеков из магазинов связана с мошенническими схемами, рассказала заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета "Синергия" Галина Чернухина агентству "Прайм".
По ее словам, покупатель, купивший чек, может продемонстрировать его охране при выносе какой-либо вещи из магазина.
"Если "покупатель" укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом "не подошел цвет". Естественно, торговые центры знают об этом", – объяснила Чернухина.
Эксперт отметила, что как раз для этих целей во многих магазинах есть предупреждающие объявления: "Не отдавайте свои чеки посторонним людям". Помимо этого, отметила эксперт, купленные чеки также используют в качестве подтверждения расходов на ребенка, чтобы увеличить сумму взыскиваемых алиментов.
Ранее полиция Москвы предупредила о росте числа мошенников, которые крадут деньги у людей под видом продавцов и покупателей на сайтах частных объявлений. По словам правоохранителей, схема обманщиков подразумевает объявление о продаже товара или оказании каких-либо услуг. Если находится заинтересованный пользователь, ему предлагает внести предоплату на виртуальный кошелек, тем самым похищая средства.
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