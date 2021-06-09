Стало известно, сколько мошенники крадут в месяц со счетов россиян

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Порядка 3,5–5 млрд рублей похищают телефонные мошенники со счетов россиян каждый месяц, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.

По словам эксперта, средний чек одной успешной операции злоумышленника составляет около 8 тысяч рублей, а один мошеннический колл-центр за сутки осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков и дозваниваются примерно в 1% случаев.

По данным ЦБ, в прошлом году количество атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии выросло почти в два раза. В 84% случаев злоумышленники связывались с жертвами по телефону.

Ранее Кузнецов также рассказал, откуда мошенники берут персональные данные. В ходе исследования теневого рынка выяснилось, что можно купить различную информацию о гражданах страны. Чаще всего в доступе находятся скомпрометированные базы внешних сервисов – интернет-магазинов, госучреждений, доставки товаров.