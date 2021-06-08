Телефонные мошенники стали отказываться от привычных схем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Телефонные мошенники стали вдвое реже использовать схему, в рамках которой представляются сотрудниками службы безопасности банков. Это выяснили специалисты компании Bi.Zone, передает РИА Новости.
По данным организации, в июле 2020 года на подобные звонки жаловались 26 170 раз, в то время как в апреле 2021 число подобных жалоб снизилось до 13 546.
"Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль. Вследствие такого отбора звонки от службы безопасности сегодня не в тренде и, можем надеяться, скоро совсем останутся в прошлом", – добавил директор Bi.Zone Евгений Волошин.
В то же время проявился тренд на звонки от имени правоохранительных органов. В компании отметили, что в июле 2020 их было зафиксировано 768, а в апреле 2021 года – 5 643.
В процессе исследования мошеннические звонки были распределены по категориям, а также классифицированы на основе ключевых слов в текстах жалоб. В Bi.Zone добавили, что ряд случаев невозможно опознать, поскольку жертвы мошенников не описывают конкретное содержание звонка.
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