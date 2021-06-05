Суд арестовал телефонных мошенников, обманувших ветерана войны

Фото: телеграм-канал "Московские суды"

Столичный суд отправил в СИЗО на два месяца двух мужчин, которые были задержаны за телефонное мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – рассказали в суде.

Уточняется, что защитники обвиняемых просили избрать им меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например, залог, запрет определенных действий или домашний арест.

Ранее сообщалось, что 96-летнего ветерана ВОВ обокрали в Москве.

Отмечалось, что на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кражу денег у 96-летнего ветерана чудовищной ситуацией.