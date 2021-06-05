Суд арестовал телефонных мошенников, обманувших ветерана войны

16:00
Фото: телеграм-канал "Московские суды"
Столичный суд отправил в СИЗО на два месяца двух мужчин, которые были задержаны за телефонное мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – рассказали в суде.
Уточняется, что защитники обвиняемых просили избрать им меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например, залог, запрет определенных действий или домашний арест.
Ранее сообщалось, что 96-летнего ветерана ВОВ обокрали в Москве.
Отмечалось, что на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кражу денег у 96-летнего ветерана чудовищной ситуацией.
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