Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у 96-летнего ветерана Пронина

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В Кремле знают об истории с хищением денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина и рассчитывают, что злоумышленников найдут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чудовищная ситуация", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что сотрудники полиции работают над этим делом.

"Хочется верить, что все-таки этих подонков найдут", – добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина, сидевшего вместе с Владимиром Путиным во время последнего парада Победы, обокрали. Отмечалось, что на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.

