В Москве ограбили ветерана, сидевшего вместе с Путиным на параде Победы

21:07
Фото: kremlin.ru
Столичная полиция ищет злоумышленников, обокравших 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего вместе с Владимиром Путиным во время последнего парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
На домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. "Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по Москве", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее жертвой мошенников стал участник Великой Отечественной войны из Дмитровского района Подмосковья Евгений Козырев. Лжевнук ветерана продал гараж пенсионера, заявив покупателю, что тот якобы умер. При этом собственность ветерана приобрел не кто-то посторонний, а председатель того же кооператива.
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