Эксперт объяснил, как отключить навязчивую рекламу по телефону

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Фото: depositphotos/tatsianama
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как оградиться от навязчивой рекламы по телефону. Об этом он сообщил агентству "Прайм".
"Если вам стали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги вам неинтересны или уже неактуальны, смело отвечайте обратной связью: отпишите меня от вашей рассылки", – отметил специалист.
Кроме того, действенным способом борьбы с телефонной рекламой Щельцин назвал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По словам эксперта, после такого шага телефонные спамеры перестают донимать абонентов.
Также специалист напомнил, что в смартфоне можно отключить лишние настройки. Дополнительным фактором защиты могут выступить приложения-блокировщики рекламы, однако следует убедиться, что они не распространяют вирусное ПО.
Ранее в июне ФАС и операторы связи подписали меморандум о противодействии спам-звонкам. Договор был скреплен в рамках Петербургского международного экономического форума.
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