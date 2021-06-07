Эксперт объяснил, как отключить навязчивую рекламу по телефону

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Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как оградиться от навязчивой рекламы по телефону. Об этом он сообщил агентству "Прайм".

"Если вам стали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги вам неинтересны или уже неактуальны, смело отвечайте обратной связью: отпишите меня от вашей рассылки", – отметил специалист.

Кроме того, действенным способом борьбы с телефонной рекламой Щельцин назвал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По словам эксперта, после такого шага телефонные спамеры перестают донимать абонентов.

Также специалист напомнил, что в смартфоне можно отключить лишние настройки. Дополнительным фактором защиты могут выступить приложения-блокировщики рекламы, однако следует убедиться, что они не распространяют вирусное ПО.

Ранее в июне ФАС и операторы связи подписали меморандум о противодействии спам-звонкам. Договор был скреплен в рамках Петербургского международного экономического форума.