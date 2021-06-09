Эксперт рассказал, откуда мошенники берут данные о россиянах

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В России процветает теневой рынок персональных данных, где можно приобрести различную информацию о гражданах РФ, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Чаще всего в доступе находятся скомпрометированные базы внешних сервисов – интернет-магазинов, госучреждений, доставки товаров, рассказал эксперт в интервью в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

Кузнецов отметил, что проведя исследование теневого рынка, банк выявил 12 торговых площадок, на которых продается информация сотовых операторов, платежных систем и финансовых организаций. При этом, на девяти площадках продают данные банковских карт.

Ранее россиян предупредили о рисках приобретения авиабилетов на поддельных сайтах. Число таких ресурсов в мае 2021 года увеличилось вдвое.