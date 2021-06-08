Россиян предостерегли от приобретения авиабилетов на поддельных сайтах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиян предупредили о рисках приобретения авиабилетов на поддельных сайтах. Число таких ресурсов в мае 2021 года увеличилось вдвое, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис настоящийбилет.рф.
Специалисты проекта "Авиасейлс", BrandSecurity и Роскачества за прошлый месяц выявили 191 сайт с поддельными авиабилетами, что на 96% больше апрельского показателя.
"Чем ближе к пику сезона, тем больше мошеннических сайтов. Одни люди хотят отдохнуть, а другие – обмануть неопытных пользователей", – объяснил PR-директор сервиса "Авиасейлс" Янис Дзенис.
CEO BrandSecurity Руслан Кривулин добавил, что мошенники используют сразу несколько способов обмана путешественников в Сети. Они создают поддельные домены сайтов, похожие на оригинальные платформы туроператоров, или работают через фейковые аккаунты в социальных сетях, предлагая пользователям ненастоящие персональные скидки.
Росавиация и Ростуризм накануне предупредили россиян о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах. Специалисты напомнили, что поездка организованных групп путешественников в страны, с которыми закрыто авиасообщение, невозможна.
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