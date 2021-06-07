Росавиация и Ростуризм предупредили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристические поездки на грузопассажирских рейсах могут быть рискованными как для путешественников, так и для бизнеса, говорится в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма.

"В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями", – говорится в заявлении.

В Росавиации и Ростуризме отметили, что понимают желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать, однако те и другие должны помнить о существующих рисках. Так, по словам специалистов, турист рискует частично или полностью не получить услугу, за которую внес оплату, а бизнес – получить убытки и не оправдать доверие клиентов.

"Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий, с учетом данных рисков", – заключается в заявлении.

Ранее Росавиация рекомендовала пассажирам не покупать туристические путевки в зарубежные страны с вылетом на нерегулярных грузопассажирских рейсах.

В ведомстве потребовали от Ростуризма принять меры к недобросовестным туроператорам, которые продают путевки с билетами на соответствующие рейсы.