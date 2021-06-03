Россиянам рекомендовали не покупать турпакеты с билетами на грузопассажирские рейсы

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Росавиация рекомендовала пассажирам не покупать туристические путевки в зарубежные страны с вылетом на нерегулярных грузопассажирских рейсах. В ведомстве потребовали от Ростуризма принять меры к недобросовестным туроператорам, которые продают путевки с билетами на соответствующие рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"В нарушение существующего алгоритма в условиях повышенного спроса недобросовестные туроператоры реализуют туристические продукты, в которые включены авиаперевозки в иностранные государства на нерегулярных грузопассажирских рейсах", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что на данный момент туристические полеты разрешены только в некоторые страны. Что касается нерегулярных рейсов, то они доступны только отдельным категориям пассажиров. Среди них иностранцы, которым необходимо вернуться на родину, воссоединиться с семьей, а также отправиться на лечение или уехать по работе.
В ведомстве также напомнили, что авиакомпаниям пока запрещено при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов перевозить организованные группы туристов.
Ранее было временно приостановлено авиасообщение между Германией и Россией. Власти ФРГ не выдали разрешения на два грузопассажирский рейса компании S7 из Москвы в Берлин и обратно. Позже рейсы между странами отменила авиакомпания Lufthansa.
Позже глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблема с полетами между двумя странами была решена.
Причиной ситуации с отменой рейсов в Минтрансе ФРГ назвали тот факт, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне. Основываясь на принципе взаимности, немецкие власти приостановили полеты российских авиакомпаний в Германию.
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