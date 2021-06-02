Минтранс ФРГ назвал причину отмены рейсов из РФ в Германию

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Решение об отмене рейсов из Германии в Россию и наоборот принято немецкими властями на основе взаимности, поскольку Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс ФРГ.

"Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полеты Lufthansa в июне, так что они были отменены. На основе взаимной практики Федеральное авиационное ведомство не выдало разрешения на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока с российской стороны не последует разрешение", – объяснили в ведомстве.

Уточняется, что разрешение на полеты российских авиакомпаний в Германию будет выдано после соответствующего разрешения для немецких компаний со стороны России.

Ранее власти ФРГ не выдали разрешения на два грузопассажирский рейса компании S7 из Москвы в Берлин и обратно. Позже рейсы между странами отменила авиакомпания Lufthansa.

