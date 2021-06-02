Минтранс ФРГ назвал причину отмены рейсов из РФ в Германию

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Решение об отмене рейсов из Германии в Россию и наоборот принято немецкими властями на основе взаимности, поскольку Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс ФРГ.
"Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полеты Lufthansa в июне, так что они были отменены. На основе взаимной практики Федеральное авиационное ведомство не выдало разрешения на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока с российской стороны не последует разрешение", – объяснили в ведомстве.
Уточняется, что разрешение на полеты российских авиакомпаний в Германию будет выдано после соответствующего разрешения для немецких компаний со стороны России.
Ранее власти ФРГ не выдали разрешения на два грузопассажирский рейса компании S7 из Москвы в Берлин и обратно. Позже рейсы между странами отменила авиакомпания Lufthansa.
В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами между РФ и Германией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: