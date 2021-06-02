Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт

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Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, назначенные на 2 июня, сообщает РИА Новости.

Авиаперевозчик связал изменения в расписании с "неполучением разрешения от воздушных ведомств". Чья сторона не выдала документы, не уточняется. Говорится лишь то, что это разовый случай.

Речь идет о рейсах в Москву и Санкт-Петербург LH1444 /1445/02 FRA-DME и LH1436/1437/02 FRA-LED. Пассажиров проинформировали об отмене.

Ранее несколько европейских авиакомпаний получили от правительства РФ разрешение совершать полеты в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии. Пока представителям Lufthansa Group, Air France и Austrian Airlines необходимо ежедневно согласовывать новые маршруты.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".

В результате французские, австрийские, сингапурские и финские авиакомпании приостановили полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов, из-за чего произошло несколько отмен рейсов из стран Европы в Москву.