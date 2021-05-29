Air France возобновляет рейсы из Парижа в Москву после перерыва – СМИ

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Французская авиакомпания Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службах парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль.

По словам собеседника агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел".

До этого французские, австрийские, сингапурские и финские авиакомпании приостановили полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".