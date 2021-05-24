В Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией

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Крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия (ЕРР) призвала ЕС приостановить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

"В свете возмутительного угона самолета Ryanair в Белоруссии фракция ЕРР призывает правительства стран-членов действовать вместе и решительно в отношении Минска. Мы призываем полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией: ни рейсов в или из Белоруссии, ни полетов над Белоруссией", – говорится в сообщении. Так же парламентарии озвучили требование о введении новых санкций в отношении Белоруссии.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".

Реакцию европейских властей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила о принудительной посадке в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и белорусского борта с активистом Антимайдана на Украине спустя 11 минут после взлета. По ее словам, шокировать должны либо все ситуации, либо аналогичные шокировать не должны.

