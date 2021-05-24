Евросоюз потребовал международного расследования посадки борта Ryanair в Минске

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента с экстренной посадкой лайнера компании Ryanair в Минске, в результате которой белорусские власти задержали основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", – говорится в заявлении Борреля.

Также он потребовал незамедлительно отпустить Протасевича. Боррель подчеркнул, что своими действиями власти Белоруссии поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета.

"Эта ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия произошедшего, в том числе примет меры против ответственных лиц", – отметил он.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.