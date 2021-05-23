Главы стран ЕС обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

Фото: dpa/picture-alliance/TASS

Лидеры стран Евросоюза и руководители их правительств на саммите 24 мая в Брюсселе обсудят инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и возможные в связи с ним санкции в отношении Белоруссии, сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

"Председатель Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции будут обсуждаться", – написал он в Twitter.

Кроме того, в повестке встречи стоит тема взаимоотношений с Россией и борьбы с пандемией коронавируса.

Основатель признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая. Блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании.

Протест в связи с инцидентом выразили представители ряда европейских стран, среди которых Австрия, Германия, Польша, Литва и другие.