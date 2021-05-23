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Политика

20:16

Европейские страны потребовали Минск отпустить задержанного основателя Nexta

политика

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Правительства Австрии, Германии, Польши и Литвы потребовали у белорусских властей немедленного освобождения основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту Минска.

"Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича", – говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.

C аналогичным заявлением в соцсети выступил статс-секретарь в МИД Германии Мигель Бергер, который также потребовал от белорусского кабмина объяснений в связи с посадкой самолета и задержанием оппозиционера.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился в Евросовет с просьбой ввести санкции в отношении белорусских властей.

"Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", – написал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал членов НАТО и Евросоюза отреагировать "на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации".

Основатель признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая. Блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании.

Оппозиционный телеграм-канал Nexta публикует информацию о протестах в Белоруссии, а также планы по проведению массовых протестов в республике. В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал канал и его логотип NEXTA экстремистскими материалами.

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