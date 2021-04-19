Задержанным по делу о покушении на Лукашенко грозит до 12 лет лишения свободы

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В Белоруссии в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

"Возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было", – сказал Бычек в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, задержанные по делу о покушении на белорусского лидера находятся в CИЗО, сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Бычек также рассказал, что оперативно-разыскные мероприятия по делу велись более шести месяцев, а деятельность организованной группы террористической направленности документировалась на всех этапах.

Ранее Лукашенко сообщил, что российские и белорусские силовики задержали в Москве группу террористов, которые готовили покушение на него и его детей по приказу спецслужб США. Он подчеркнул, что к подготовке данных акций причастны американские спецслужбы, причем задача по устранению президента Белоруссии была одобрена высшим руководством США.

17 апреля стало известно о задержании имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича.

Уточнялось, что переворот должен был быть осуществлен 9 мая в Минске во время парады Победы.

