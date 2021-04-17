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Политика

20:55

Лукашенко заявил о подготовке покушения на него и его детей

политика

Фото: Фотохост-агентство/Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российские и белорусские силовики задержали в Москве группу террористов, которые готовили покушение на него и его детей по приказу спецслужб США.

"В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали", – заявил Лукашенко в эфире канала ОНТ.

Он подчеркнул, что к подготовке данных акций причастны американские спецслужбы, причем задача по устранению президента Белоруссии была одобрена высшим руководством США.

"Я попросил президента России и Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их взяли. Не дай бог они прикоснутся к детям, это будет страшная резня", – отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Владимир Путин поднимал вопрос о готовящемся покушении в разговоре с президентом США Джо Байденом, однако не получил ответа.

Ранее Лукашенко объявил о неназванном решении, которое, по его словам, станет самым принципиальным за время у власти. Глава государства подчеркнул, что решение "будет очень серьезным" и заявил, что в настоящий момент его формализуют. Лукашенко также не уточнил, какой сферы коснется его выступление.

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