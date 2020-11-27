Лукашенко назвал себя сторонником новой Конституции Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики, передает RT.

"Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда", – сказал Лукашенко.

По его словам, новая Конституция должна быть в первую очередь выгодна для страны, "чтобы потом страна не обвалилась". Лукашенко также заверил, что убежден в необходимости скорректировать полномочия президента республики.

Ранее Лукашенко заявил, что отстранить от должности главы государства его может только белорусский народ в соответствии с законами. Он также обратил внимание, что в последнее время западные государства "строят разные схемы воздействия на белорусскую власть". Все это делается, как считает Лукашенко, для "свержения существующего строя".

9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался на пост президента в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Позднее результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.