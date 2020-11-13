Лукашенко рассказал о влиянии цветной революции на государство

16:59
Фото: ТАСС/Сергей Шелег
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цветная революция ослабляет государство. По его словам, ни в одной стране после мятежей люди лучше жить не стали.
"Главное лекарство от этой напасти тоже известно – это расширение и углубление наших связей, интеграции во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения", – приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что только согласованное стратегическое планирование, развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства справиться с проблемами.
"Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене", – подчеркнул Лукашенко.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до настоящего момента. 26 октября Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко покинуть пост.
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