Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября

Фото: ТАСС/Mindaugas Kulbis/АР
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале "общенациональной забастовки" в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник, 26 октября, истекает срок ультиматума, который Тихановская и ее сторонники выдвинули действующему президенту Александру Лукашенко.
В своем заявлении оппозиционеры потребовали отставки главы государства, остановки насилия на улицах, а также освобождения политзаключенных. При неисполнении этих требований, как заявила Тихановская, начнутся массовые протесты и забастовки.
В ответ на ультиматум в Генпрокуратуре и СК Белоруссии отметили, что сначала необходимо убедиться, является ли именно Тихановская автором ультиматума. После этого допускалась проверка законности призыва к забастовкам.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После этого в стране начались акции протеста, которые продолжаются в отдельных регионах и по сей день. Накануне на забастовках в Минске были задержаны порядка 120 человек.
Новости мира: Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: