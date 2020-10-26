Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября

Фото: ТАСС/Mindaugas Kulbis/АР

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале "общенациональной забастовки" в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 26 октября, истекает срок ультиматума, который Тихановская и ее сторонники выдвинули действующему президенту Александру Лукашенко.

В своем заявлении оппозиционеры потребовали отставки главы государства, остановки насилия на улицах, а также освобождения политзаключенных. При неисполнении этих требований, как заявила Тихановская, начнутся массовые протесты и забастовки.

В ответ на ультиматум в Генпрокуратуре и СК Белоруссии отметили, что сначала необходимо убедиться, является ли именно Тихановская автором ультиматума. После этого допускалась проверка законности призыва к забастовкам.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После этого в стране начались акции протеста, которые продолжаются в отдельных регионах и по сей день. Накануне на забастовках в Минске были задержаны порядка 120 человек.

