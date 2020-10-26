Около 120 человек задержали на акции протеста в Минске

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Начальник ГУВД Минска Иван Кубраков заявил, что на протестной акции в воскресенье в Минске было задержано около 120 человек.

В эфире телеканала "Беларусь 1" он указал, что протестующие хотели занять центр белорусской столицы, но милиция это сделать не позволила.

По его словам, когда стемнело, протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания.

"Также напали на Центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел", – цитирует Кубракова Sputnik Беларусь.

В результате правоохранители применили спецсредства и физическую сила, добавил глава ГУВД. При этом пострадали два сотрудника органов внутренних дел.

25 октября в Белоруссии прошли очередные акции протеста. Оппозиция заявила, что в Минске в них приняло участие более 100 тысяч человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.