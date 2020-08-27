Пушков отверг идею вхождения Белоруссии в состав России

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.

Он написал в Telegram, что президент Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, поскольку это противоречит его взглядам, которые он неоднократно декларировал.

Глава Белоруссии выступает за сохранение суверенитета страны и рассчитывает, что Москва будет помогать Минску, чтобы не потерять союзника, напомнил Пушков.

По мнению парламентария, Лукашенко ждет, что в условиях возникшего кризиса Россия будет помогать еще активнее. "Поэтому идея объединения <...> вообще не стоит для него на повестке дня", – заключил Пушков.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее рассказал, что в 2019 году Москва предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий в рамках углубления союзной интеграции.

17 июля премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что речь идет о "независимой интеграции – о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".

В 1999 году между странами был подписан Договор о создании Союзного государства. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.

К его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны работали над 31 проектом.