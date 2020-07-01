Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции

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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в прошлом году Россия предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95% полномочий в рамках углубления союзной интеграции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение, не буду называть авторов с российской стороны. И когда мы посмотрели и его передали президенту (Белоруссии. – Прим.ред.), президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх", – заявил посол.

По его словам, в документе было предложено "все отдать наверх", оставив Минску несколько пунктов, в числе которых было право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее прокомментировал отношения Москвы и Минска. В частности, Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. Он добавил, что потеря Минска станет сильнейшим ударом по внутренней политике Москвы.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты. К его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны работали над 31 проектом.

