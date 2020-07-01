Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в прошлом году Россия предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95% полномочий в рамках углубления союзной интеграции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение, не буду называть авторов с российской стороны. И когда мы посмотрели и его передали президенту (Белоруссии. – Прим.ред.), президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх", – заявил посол.
По его словам, в документе было предложено "все отдать наверх", оставив Минску несколько пунктов, в числе которых было право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее прокомментировал отношения Москвы и Минска. В частности, Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. Он добавил, что потеря Минска станет сильнейшим ударом по внутренней политике Москвы.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты. К его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны работали над 31 проектом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: