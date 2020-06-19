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Москва 24

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Политика

19 июня, 19:21

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

политика за рубежом

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз, сообщает ТАСС.

Свои подписи под документом оставили глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей. Ранее главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках телефонного разговора выразили удовлетворение завершением работы над данным соглашением.

12 декабря 2018 года было подписано распоряжение, касающееся подписания соглашения между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Согласно документу, лица, имеющие визу одной страны, могут свободно въезжать на территорию другого государства. В то же время каждая из сторон сохраняла за собой право отказать таким гражданам во въезде или же сократить срок пребывания на территории страны.

Соглашение должно было быть подписано на следующий день, однако Белоруссия не успела завершить необходимые внутригосударственные процедуры.

После их окончания продолжались двусторонние консультации по этому вопросу. Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов в октябре 2019 года выражал надежду на то, что соглашение будет подписано до конца года.

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