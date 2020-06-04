Лукашенко объявил новый состав правительства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил состав нового правительства, сообщает RT.

В частности, новым премьер-министром назначен Роман Головченко. Ранее он возглавлял Государственный военно-промышленный комитет, председателем которого теперь станет Дмитрий Пантус. Первым вице-премьером стал Николай Снопков, ранее работавший в качестве главы посольства Белоруссии в Китае.

Первым замглавы администрации президента назначен Дмитрий Крутой, до этого занимавший пост первого вице-премьера республики. Главой Минпрома стал Петр Пархомчик, ранее руководивший ОАО "БелАЗ". Министерство информации возглавил экс-гендиректор ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Луцкий.

Назначение в качестве главы белорусского Минфина получил Юрий Селиверстов. До этого он занимал пост первого замминистра ведомства.

Кроме того, главой министерства жилищно-коммунального хозяйства стал Андрей Хмель. Руководителем Государственного комитета по имуществу назначен Дмитрий Матусевич.

3 июня Лукашенко отправил в отставку действующее правительство республики. Данное решение было принято в рамках плана президента Белоруссии, который стремится сформировать новый кабмин до президентских выборов 9 августа.

Ранее Лукашенко не смог договориться с Россией по поводу сотрудничества с Минском в разработке ракеты. Он отметил, что РФ не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний. В связи с этим Лукашенко призвал не становиться перед россиянами на колени.