Россия не ограничивала поставки гречки в Белоруссию – Минсельхоз

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.
В министерстве добавили, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке. В 2020 году ожидается увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тысячи гектаров – до 858,2 тысячи.
Минсельхоз напомнил, что для обеспечения рынка государств ЕАЭС необходимыми продовольственными товарами был запрещен экспорт гречихи и некоторых других видов продукции за пределы союза. Решение действует до 30 июня.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике якобы в связи со сложностями с поставками крупы из России.
13 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой кабмина Белоруссии Сергеем Румасом меры по борьбе с распространением коронавируса. На повестке также была тема российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и контактов в энергетической области. Стороны обменялись мнениями как по работе в рамках Союзного государства, так и по линии ЕАЭС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: