Россия не ограничивала поставки гречки в Белоруссию – Минсельхоз

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Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

В министерстве добавили, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке. В 2020 году ожидается увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тысячи гектаров – до 858,2 тысячи.

Минсельхоз напомнил, что для обеспечения рынка государств ЕАЭС необходимыми продовольственными товарами был запрещен экспорт гречихи и некоторых других видов продукции за пределы союза. Решение действует до 30 июня.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике якобы в связи со сложностями с поставками крупы из России.

13 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой кабмина Белоруссии Сергеем Румасом меры по борьбе с распространением коронавируса. На повестке также была тема российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и контактов в энергетической области. Стороны обменялись мнениями как по работе в рамках Союзного государства, так и по линии ЕАЭС.