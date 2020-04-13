Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой кабмина Белоруссии Сергеем Румасом.

"Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Уточняется, что на повестке дня также была тема российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и контактов в энергетической области. Стороны обменялись мнениями как по работе в рамках Союзного государства, так и по линии Евразийского экономического союза.

Ранее стало известно, что Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на выявление коронавируса. Изначально речь шла о сделке по приобретению 30 тысяч тест-систем, но впоследствии переговоры были приостановлены.

