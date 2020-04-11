Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на COVID-19

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Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на выявление коронавируса. Как заявил порталу tut.by глава МИД республики Владимир Макей, велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 30 тысяч тестов, но переговоры "застопорились".

Комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, министр отметил, что "нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь".

Дипломат указал, что ранее 15 инфицированных коронавирусом россиян приехали на строительство Белорусской АЭС и с иронией предположил, что "это тоже помощь России". "Хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания", – добавил министр.

Кроме того, Макей выразил мнение, что в некоторых российских СМИ необъективно освещают ситуацию в Белоруссии, передает News.ru. "Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам", – резюмировал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал "травить" коронавирус водкой. Рекомендации раскритиковал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. В ответ глава Белорусскии рассказал анекдот про российского политика и коронавирус.

По последним данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, скончалось свыше 92 тысяч. В России выявлено более 11,9 тысячи случаев и 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.