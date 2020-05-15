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Соединенные Штаты начали поставлять нефть Белоруссии. С таким заявлением выступил глава МИД республики Владимир Макей.

"Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", – приводит РИА Новости его слова.

Известно, что Минск рассчитывал на поставки американского сырья по трубе из Польши. Предполагалось, что объем поставляемой нефти составит порядка 100 тысяч тонн в месяц.

Ранее сообщалось также об азербайджанской нефти для Белоруссии. Первый раз нефть из Азербайджана была отгружена для Белоруссии в турецком порту. Объем топлива составлял 900 тысяч тонн. Вторая поставка ожидалась в 20-х числах марта.