Аналитик рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии

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Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии. Подобную закупку он счел самоубийством белорусской экономики, сообщает ИА "НСН".

Известно, что первый раз нефть из Азербайджана была отгружена для Белоруссии в турецком порту. Объем топлива составлял 900 тысяч тонн. Вторую поставку ожидают в 20-х числах марта.

"Азербайджан продает свою нефть через аукционы, поэтому это самая дорогая нефть в Европе. Постоянно покупать эту нефть очень накладно", – отметил Танкаев.

По его словам, Минск понесет большие убытки, если будет платить за нефть больше, чем получат за произведенный нефтепродукт.

"Приобретение нефти в Азербайджане самоубийственно для экономики Белоруссии. Это не первый случай. Они уже приобретали так нефть, считали убытки, и они были большие", – добавил аналитик.

Ранее стало известно о договоренности Белоруссии с Россией об условиях поставки нефти. Так, президент страны Александр Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть из РФ. При этом он заявлял, что Минск продолжит искать и других поставщиков.