Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть из РФ

19:10
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет продолжать покупку российской нефти. При этом страна будет искать и других поставщиков, передает РИА Новости.
Белорусский лидер отметил, что отказ от поставок нефти из РФ не рассматривается.
"Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть", – добавил Лукашенко, отметив, что договариваться о цене будет легче, когда в результате диверсификации поставок исчезнет монополизм.
При этом глава Белоруссии заявил, что страна ежемесячно недополучает порядка миллиона тонн сырья.
"И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", – резюмировал он.
Ранее Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения. Он отметил, что во времена Бориса Ельцина Белоруссия инициировала "реальную интеграцию" двух государств, сохраняя при этом суверенитет.
Также он подчеркнул, что в те времена даже в самых сложных вопросах находились решения. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не предлагала Белоруссии объединение стран.
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