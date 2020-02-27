Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения, передает RT.
"Мы остаемся как всегда привержены реальной интеграции без понуждения. Новый термин появился в Союзе – "понуждение к интеграции". И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии", – заявил Лукашенко.
Он отметил, что во времена Бориса Ельцина Белоруссия инициировала "реальную интеграцию" двух государств, сохраняя при этом суверенитет и независимость.
Белорусский лидер подчеркнул, что в те времена даже в самых сложных вопросах находились решения. Он добавил, что когда Россия разбогатела, то "начались непонятные толкотня и возня", а также понуждение к интеграционным процессам.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Лукашенко выразил уверенность, что народы обеих стран не захотят пойти по этому пути.
Также президент Белоруссии пояснил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, однако продолжается работа над дорожными картами.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не предлагала Белоруссии объединение стран. Кроме того, Песков ответил на критику российских СМИ со стороны Лукашенко. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что отношение к Белоруссии – вопрос редакционной политики изданий, указав на свободу российского медиапространства.
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