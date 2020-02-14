Лукашенко рассказал о намеках властей РФ на присоединение Белоруссии

14:32
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Александр Лукашенко заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены энергоносителей, сообщает агентство БелТА.
Отмечается, что белорусский лидер сделал это заявление в ходе поездки в Светлогорск Гомельской области. Лукашенко выразил уверенность, что народы обеих стран не захотят пойти по этому пути.
Также президент Белоруссии пояснил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, однако продолжается работа над дорожными картами, поясняет RT.
Ранее стало известно, что за 2019 год число сторонников союза с Россией среди граждан Белоруссии сократилось на 20 процентов. Самое резкое снижение – на 14,7 процента – произошло в период с сентября по декабрь. Количество сторонников союза Белоруссии с Европой, в свою очередь, увеличилось с 24,4 до 32 процентов. 74,6 процента граждан Белоруссии уверены, что государствам следует быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не предлагала Белоруссии объединение стран.
Кроме того, Песков ответил на критику российских СМИ со стороны Лукашенко. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что отношение к Белоруссии – вопрос редакционной политики изданий, указав на свободу российского медиапространства.
10 февраля первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что его страна хотела бы покупать нефть у России по цене, составляющей 83–85 процентов от общемировой стоимости нефти. Ранее он говорил, что белорусские нефтеперерабатывающие компании будут приобретать российскую нефть по ценам мирового рынка.
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