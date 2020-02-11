Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах с Владимиром Путиным.

Белорусский лидер объяснил, что попросил пресс-секретаря подготовить подборку последних публикаций. Он затрагивал тему "информационных вбросов".

"Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: "Это не мы". Говорю: "Как это не мы, если за этим каналом стоит вот такой и такой человек?" И называю фамилии известные..." – передает слова Лукашенко RT.

Он считает, что страна "пронизана различными медийными потоками". Многие из них президент назвал деструктивными.

7 февраля в Сочи прошли переговоры белорусского и российского лидеров. Лукашенко тогда заявил, что в отношениях между Минском и Москвой "наступает момент истины". Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков подчеркнул, что оба президента делают очень многое для развития двусторонних отношений, но при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами.