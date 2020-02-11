Белоруссия начала забор технологической нефти из "Дружбы"

12:22
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на "Белнефтехим".
Уточняется, что ветки, из которых производится забор, не задействованы при транзите российской нефти западными потребителями.
"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства выразил мнение, что это не должно привести к негативным последствиям.
"То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке нефти транзитом", – отметили в "Белнефтехиме".
Уточняется, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, позволяющие в короткие сроки восстановить прокачку.
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ранее сообщил, что страна хочет покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83–85% от мировой без учета экспортной пошлины. Он объяснил, что "сейчас весь сыр-бор идет в рамках ценообразования между компаниями" – между белорусскими НПЗ и российскими поставщиками.
Он сообщил, что Минск рассчитывает достичь договоренности с российскими поставщиками нефти, чтобы они с 15 по 23 февраля обратились с заявками на транзит в соответствующие структуры. По словам Крутого, Белоруссия в то же время продолжит активный поиск альтернативного сырья. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал проработать альтернативные варианты на фоне разногласий с Россией.
Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор шли переговоры об их продлении. В начале года белорусский лидер назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными.
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