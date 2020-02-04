Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

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Александр Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, продайте нам по мировым ценам", – сказал Лукашенко.

По его словам, Москва отказывается от подобного предложения и настаивает на существенной дополнительной премии компаниям за поставку нефти в республику.

"А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" – отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии также обвинил Москву в обмане с ценами на газ, напомнив историю с покупкой "Белтрансгаза". Тогда, по его словам, российская сторона пообещала Белоруссии внутрироссийские цены, однако данное обещание так и не было исполнено, отмечает Лукашенко.

9 января нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между его страной и Россией не достигнуты договоренности по поставкам нефти. Глава Белоруссии рассказал, что российские партнеры предлагают слишком высокие цены.

В начале года стало известно, что российские поставщики прекратили подачу нефти на перерабатывающие заводы в Белоруссии. В то же время с 1 января страны продлили контракт на поставки газа.

