Россия и Белоруссия продлили контракт на поставку газа

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Россия и Белоруссия подписали контракты на поставку и транспортировку газа до 2021 года.

В сообщении "Газпрома" указывается, что цена поставок определена на январь и февраль 2020 года. При этом контрактные объемы поставок и транзита сохранены на уровне 2019 года.

31 декабря Лукашенко и Путин обсудили поставки нефти и газа. Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе Москвы. Также Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом.

Ранее "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.

Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".

Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.