Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа

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Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит газа с 1 января. Об этом журналистам сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Договоренности были приняты после пяти дней двусторонних переговоров в Вене, передает РИА Новости. Миллер добавил, что сделка "восстановила баланс интересов сторон". Документы приобретают юридическую силу со вторника, 31 декабря и обеспечивают транзит российского газа через Украину в 2020 году, добавил менеджер.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что контракт подписан сроком на пять лет. За этот период Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. По его словам, контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год, а в следующие четыре года – по 40 миллиардов.

Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.