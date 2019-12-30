Украина и "Газпром" подписали соглашение по антимонопольному спору

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украина и "Газпром" заключили мировое соглашение по антимонопольному спору. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", – написал на своей странице в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.

В минувшую субботу мировое соглашение по вопросу судебных претензий Антимонопольного комитета (АМКУ) к российскому "Газпрому" согласовали в кабинете министров Украины. Изначально украинская сторона рассчитывала на выплату 7,4 миллиарда долларов.

Суть соглашения между странами не уточняется, о его подписании официально не сообщалось. Известно тем не менее, что Россия и Украина ратифицировали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, Украина откажется от своих претензий в адрес "Газпрома", а российская компания в свою очередь отзовет иск из суда в Женеве по нарушению Украиной обязательств о защите инвестиций.

Ранее "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Выплаты были произведены в обозначенные соответствующим протоколом сроки.

